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Дорога на новом поезде из Москвы до Керчи займет чуть больше суток

Дорога на новом поезде из Москвы до Керчи займет чуть больше суток
© Фото: "Гранд Сервис Экспресс"
Уже в эту пятницу, 26 мая, в свою первую поездку выйдет поезд "Таврия" из Москвы в Керчь: всего за 29 часов его пассажиры в комфортабельных купейных вагонах с душем преодолеют расстояние в 1960 километров.

Из Москвы 26 мая отправится новый поезд "Таврия" из Москвы в Керчь, сообщает железнодорожный перевозчик "Гранд Сервис Экспресс".

"Этот поезд поможет пассажирам существенно сократить время в пути до южных курортов Крыма. Например, вся дорога от Казанского вокзала Москвы до Ялты займет порядка 34 часов: вначале 29 часов на новом комфортабельном поезде в купе до Керчи и далее 3 – 4 часа на автомобиле, например, до Ялты. А еще у этого поезда удобное время отправления: выезжая утром из Москвы, уже на следующий день в обед вы будете в Крыму. И обратный рейс – ранним вечером отправление из Керчи с прибытием в Москву на следующий день до полуночи, - рассказал Александр Ганов, генеральный директор АО ТК "Гранд Сервис Экспресс".

Что в составе

Все составы "Таврии" будут состоять из новых купейных вагонов, оформленных в фирменных сине-бирюзовых оттенках. Пассажиры поедут в купе с обивкой в нежно-синих тонах. Каждое купе оборудовано двумя нижними трансформируемыми местами (постель убрана в спинку дивана) и двумя верхними полками. Столики теперь тоже трансформируются – у них можно складывать боковые панели, чтобы они не мешали спать.

Важное новшество - все туалеты вагона оборудованы гигиеническим душем. Дополнительно в одном из двух санузлов есть пеленальный столик, а во втором – полноценная душевая кабина, которой можно воспользоваться за дополнительную плату.

Пока "Таврия" будет курсировать по маршруту по определенным датам, а с 19 июня состав будет ходить ежедневно. Билеты на поезд уже поступили в продажу.

Куда доехать из Керчи

На площади перед вокзалом будет организована стоянка такси. За полтора часа на автомобиле можно добраться до Феодосии, за два – до Судака, за два с половиной – до Симферополя, за три – до Алушты, Евпатории или Севастополя.

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