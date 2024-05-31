Дорога из Москвы в Адлер займет меньше 8 часов

После завершения строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали поезда из Москвы будут идти до Адлера 7 часов 50 минут, по маршруту будут ходить 107 пассажирских составов, говорится в презентации на ПМЭФ-2024.

В перспективе Москву и курортный Адлер свяжет высокоскоростная железнодорожная магистраль, добраться по которой из одного пункта в другой можно будет практически за ночь, время в пути составит 7 часов 50 минут, говорится в презентации на стенде Москвы на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2024), открывшемся сегодня в Северной столице.

"Время у пути… 7 часов 50 минут… в 3 раза быстрее… 107 единиц высокоскоростных поездов"

- стенд Москвы на ПМЭФ-2024

Судя по востребованности курортов юга России у туристов, несмотря на то, что по маршруту планируется пустить такое количество поездов, недостатка в пассажирах не будет – планируется, что промчаться "с ветерком" (скорость составов – до 400 км/ч) из Москвы в Сочи смогут до 17,2 млн пассажиров в год – сейчас пассажиропоток по этому направлению составляет 7,4 млн человек, передает РИА Новости.

Маршрут составов ВСМ будет проходить из Москвы через Воронеж и Ростов-на-Дону, поезда преодолеют расстояние в 1 тыс 540 км скорые поезда преодолевают почти за сутки - 23 часа 14 минут.

Пока в России таких магистралей нет – первая из них соединит две столицы – Москву и Санкт-Петербург, после чего планируется целая сеть таких железных дорог в Екатеринбург, Адлер, Минск и Рязань.