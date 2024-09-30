Донские власти заменят по области все мусорные контейнеры

Власти Ростовской области решили навести основательный порядок в утилизации твердых коммунальных отходов и в первую очередь заменить практически все контейнеры для их вывоза – для этого их закупят почти 16 тысяч.

Донские власти взялись за наведение порядка в утилизации бытовых отходов – на первом этапе они заменят по области практически все мусорные контейнеры, большая часть которых пришла в полную негодность, сообщает сайт правительства Ростовской области.

На закупку почти 16 тыс емкостей для утилизации ТКО будет выделено почти 225 млн рублей, и это пока – приблизительные данные, точные списки до конца марта сформируют сотрудники донского министерства ЖКХ, передает "АиФ-Ростов".

На втором этапе власти региона начнут борьбу с "серыми возчиками", которые по собственной инициативе за отдельную плату утилизируют на своем транспорте отходы строительных компаний.

К сожалению, именно они зачастую являются инициаторами незаконных несанкционированных мусорных свалок, которые и приносят самый ощутимый урон окружающей среде. Помочь выявить таких нарушителей помогут камеры фото- и видеофиксации на таких объектах, которые начнут устанавливать коммунальщики.