Донские ученые дали прогноз по оползням на Азове

На Таганрогском заливе Азовского моря в Ростовской области продолжаются оползневые процессы, и прогноз ученых по ним неутешительный – в скором времени они могут затронуть не только жилые дома, но и ЛЭП, и дороги.

До 2030 года оползневые процессы, продолжающиеся на побережье Таганрогского залива в Ростовской области, могут уничтожить до 418 тыс квадратных метров земли, полагают ученые ЮНЦ РАН.

Обрушение грозит 80% береговой линии водоема: оно будет небыстрым, 1-2 м в год, хотя на отдельных участках процесс может идти значительно быстрее - до 5 м ежегодно, передает "АиФ-Ростов".

Под угрозой обрушения находятся 22 жилых дома, помимо них, оползни могут снести 15 опор линий электропередач (ЛЭП), восемь дорог и ряд объектов дорожной инфраструктуры, в том числе мосты.

Также оползни могут частично или полностью затронуть четыре объекта культурного наследия, в том числе усадьбу-дачу Лакиера и памятник над братской могилой погибшим красноармейцам при десанте 1918 года. Под угрозой затопления могут также оказаться и древние захоронения.

Общий ущерб от стихии оценивается в 128 млн рублей, добавили в ЮНЦ РАН.