Донские полицейские получили новые машины

Донские правоохранители стали технически оснащеннее – в их автопарке появилась почти сотня автомобилей, которые помогут избавить регион от тысяч правонарушений.

Донское ГИБДД получило техническое пополнение – в его парк поступили 93 новых служебных автомобиля, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

"Только в этом году сотрудники ростовского полка ППС раскрыли более тысячи преступлений и задержали более 130-ти человек, находящихся в федеральном розыске. Госавтоинспекцией региона выявлено около 2,5 млн нарушений ПДД, общая сумма штрафов составила более 1,5 млрд рублей"

– глава полиции региона Олег Агарков

Новые служебные автомобили – не просто дань моде, а реальная помощь в искоренении дорожно-транспортных происшествий: новые автомобили, в числе которых 78 патрульных автомобилей и 15 внедорожников УАЗ "Патриот", оснащенных по последнему слову техники, помогут полицейским предотвращать новые аварии, в которых гибнут люди.

Не секрет, что оснащение техникой полицейских зачастую оставляет желать лучшего, в результате чего в страшных авариях гибнут люди – теперь эта ситуация начнет меняться к лучшему.