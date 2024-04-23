Дом престарелых закрыли в Туапсе за антисанитарию и жестокость персонала

В Туапсе закрыт один из частных домом для престарелых. Проверка выявила множество нарушений, одна из сиделок подозревается в жестокости над постояльцами.

Дом престарелых в Туапсе закрыли из-за выявленных нарушений, пенсионеры вернулись к родственникам.

"По результатам прокурорской проверки в деятельности частного дома престарелых в Туапсе выявлено значительное число нарушений законодательства о пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. Решением суда его деятельность запрещена"

– прокуратура Краснодарского края

Сообщается, что владельца частного учреждения привлекли к ответственности, ему грозит административное наказание. Одна из сотрудниц дома престарелых может получить более суровое наказание - женщина подозревается в жестокости по отношению к пожилым людям.

"По факту жестокого обращения с пенсионерами в отношении одной из сиделок проводится проверка"

– прокуратура

Всего на момент проверки в учреждении проживали 12 пожилых людей, в настоящее время все они переданы родственникам, передает сегодня "Интерфакс".