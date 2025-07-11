Доллару угрожает не БРИКС, а санкции – Дмитриев

Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев назвал настоящую угрозу для американского доллара, ответив на заявление Дональда Трампа об опасности БРИКС.
Наибольшую угрозу для американского доллара представляет отнюдь не БРИКС, заявил руководитель РФПИ, спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
"Самая большая угроза для доллара США не БРИКС, а такие как (бывший президент США Джо - ред.) Байден, кто превращает его в оружие с помощью бесконечных и неэффективных санкций"
– Дмитриев
Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп обвинил БРИКС в том, что это объединение настроено против Вашингтона. По словам главы Белого дома, БРИКС стремится уничтожить статус доллара США как мировой резервной валюты. Он уточнил, что сейчас ведет переговоры по поводу введения пошлин против стран-участниц объединения.