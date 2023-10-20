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Доллар укрепился на утренних торгах

Доллар укрепился на утренних торгах
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Главные валюты торговались разнонаправленно на открытии торгов Московской биржи. Доллар укрепил позиции, а евро и юань - подешевели.

Американская валюта подорожала в ходе утренних торгов на Мосбиржи. Подорожав на 22 копейки по сравнению с курсом закрытия торговой площадки, цена доллара составила 97,27 рубля

Европейская валюта напротив дешевела, потеряв 28,5 копейки. Евро стоит 102,52 рубля. Китайская валюта также демонстрировала негативную динамику: юань упал на 4,5 копейки и сейчас стоит 13,18 рубля

Открытие торгов Мосбиржи: дешевеют доллар и юань

Открытие торгов Мосбиржи: дешевеют доллар и юань

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