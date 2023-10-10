Доллар сдает вчерашние позиции

Сегодня на открытии торгов на Московской валютной бирже рубль отыграл свое вчерашнее падение к доллару, а вот курс евро снова идет вверх.
Курс доллара сегодня на открытии торгов Московской биржи идет вниз, китайский юань практически сохраняет свои позиции, а евро снова идет в рост.
Так, доллар потерял 2,75 копейки и сейчас торгуется за 99,3 рубля, курс евро вырос на 68,75 копейки, сейчас европейская валюта стоит 105,44 рубля, передает ТАСС.
Практически неизменным остался лишь курс китайской национальной валюты – юань потерял всего 0,2 копейки, сейчас он стоит 13,58 рубля.