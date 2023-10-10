РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Доллар сдает вчерашние позиции

Доллар сдает вчерашние позиции
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Сегодня на открытии торгов на Московской валютной бирже рубль отыграл свое вчерашнее падение к доллару, а вот курс евро снова идет вверх.

Курс доллара сегодня на открытии торгов Московской биржи идет вниз, китайский юань практически сохраняет свои позиции, а евро снова идет в рост.

Так, доллар потерял 2,75 копейки и сейчас торгуется за 99,3 рубля, курс евро вырос на 68,75 копейки, сейчас европейская валюта стоит 105,44 рубля, передает ТАСС.

Практически неизменным остался лишь курс китайской национальной валюты – юань потерял всего 0,2 копейки, сейчас он стоит 13,58 рубля. 

Рекорд 2023: доллар преодолел порог в 102 рубля

Рекорд 2023: доллар преодолел порог в 102 рубля

Читайте также
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
1245 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Все новости

Видео

English version