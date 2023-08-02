Доллар приближается к 95 рублям

Опубликовано: 17:59, 2 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Курс доллара США продолжает расти на торгах Московской биржи сегодня вечером. Дорожают также европейская и китайская валюты.

Американская валюта продолжает подъем на Московской бирже, следует из данных торгов.

К вечеру доллар стоил более 94 рублей – такой порог он преодолел впервые с 28 марта прошлого года. На 17:17 мск валюта США торговалась на уровне 94,06 рубля, демонстрируя рост на 1,87% относительно закрытия торгов накануне.

Впрочем, к 17:30 мск курс немного упал – до 93,89 рубля.

Что касается других ключевых валют, то евро дорожал на 1,3%, до 102,5 рубля. Юань торговался по 13,025 рубля (+1,46%).

Ранее глава Центробанка России заявила о пользе плавающего курса рубля для российской экономики. По словам Эльвиры Набиуллиной, он помогает нейтрализовать внешние потрясения. А вот попытки государства так или иначе повлиять на него, уверена она, чреваты серьезной девальвацией.