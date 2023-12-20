Доллар и евро продолжают расти в цене

Сегодня утром на старте торгов Московской валютной биржи доллар и евро снова устремились вверх – доллар вплотную подобрался к отметке в 92 рубля, а евро преодолел планку в 101 рубль.

Утренние торги Московской биржи сегодня ознаменовались хоть и небольшим, но ростом курса американского доллара – валюта США выросла в цене на 5 копеек и сейчас стоит 91,8 рубля.

Вслед за американским "собратом" вверх потянулся и курс европейской валюты – евро "прибавил в весе" 12,25 копейки и сейчас торгуется за 101,13 рубля, передает ТАСС.

Немного потерял лишь курс китайской национальной валюты – юань "полегчал" на 0,25 копейки и сейчас торгуется за 12,76 рубля.