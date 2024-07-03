Долги вынудили жителя Дагестана украсть лошадей у друга

Жителя Дагестана поймали за кражу лошадей своего друга. У преступника были проблемы с деньгами. Полицейские изъяли животных.

В Дагестане поймали 24-летнего парня, который украл у своего друга лошадей из-за проблем с деньгами, пишет пресс-служба МВД республики.

Инцидент произошел в Ботлихском районе. 30-летний мужчина обратился в полицию с заявлением о пропаже животных, стоимость которых оценивалась в 400 тыс рублей.

Далее стало известно, что к преступлению оказался причастен друг владельцев лошадей. На его участки временно находились скакуны, пока потерпевший строит для них загон.

Укравший коней заявил, что пойти на такой шаг вынудили проблемы с деньгами. Он продал четырех скакунов почти за 150 тыс рублей, еще двоих он отдал в качестве долга.

В министерстве подчеркнули, что сотрудники правоохранительных органов изъяли похищенных лошадей и вернули их законному владельцу.