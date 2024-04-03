Вестник Кавказа

Директор драмтеатра Черкесска ответит в суде за служебный подлог

Директор драмтеатра Черкесска ответит в суде за служебный подлог
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Исполняющая обязанности директора драматического театра столицы Карачаево-Черкесии стала фигурантом уголовного дела – используя служебное положение, женщина устроила билетным контролером знакомую подчиненной, которая в театре не появлялась.

Прокуратура Черкесска возбудила уголовное дело в отношении исполняющей обязанности директора столичного драмтеатра за служебный подлог, который нанес бюджету Карачаево-Черкесии (КЧР) ущерб свыше 1,5 млн рублей, сообщили в надзорном ведомстве.

"Прокуратура города Черкесска признала законным решение о возбуждении уголовного дела в отношении исполняющего обязанности директора столичного драматического театра по ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог)"

- пресс-служба прокуратуры Черкесска

Как выяснило следствие, приказом и. о. директора на работу билетным контролером в театр была принята знакомая ее подчиненной, которая с ноября 2018 по февраль 2024 года работала фиктивно, а зарплату получала незаконно.

Это не единственное нарушение, допущенное директором театра – в ходе следствия были выявлены факты мошенничества, они были соединены в одно производство, сообщили в следственном управлении СК России по КЧР.

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