Дезертира поймали в аэропорту в Армении

Военного, ушедшего почти три месяца назад в самоволку, поймали в Армении. Мужчина попался в руки правоохранителей в аэропорту Еревана.

Скрыться от закона не удалось армянскому дезертиру, детали инцидента рассказали в МВД Армении.

Полицейским Сисиана стала доступна оперативная информация. На ее основе стражи порядка 20 января схватили 33-летнего дезертира. Мужчина был взят в ереванском аэропорту "Звартноц".

В министерстве уточнили, что военнослужащий находится в розыск. Он был внесен в списки 31 октября прошлого года. Задержанному вменяют ст. 525 УК РА – "Самовольное оставление места службы"․

Сейчас с него взята подписка о невыезде.