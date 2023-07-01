Девочка-подросток получила электроудар на поезде в Дербенте

Опубликовано: 15:56, 1 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

ЧП на железнодорожной станции произошло в Дербенте. Током от контактной сети ударило юную жительницу Дербента. К счастью, девочка выжила. Она проходит лечение в больнице.

Тринадцатилетняя девочка пострадала от удара током на станции Дербент, об инциденте рассказали в МВД по СКФО.

Сигнал о ЧП был направлен в дежурную часть. Сообщалось, что ребенка ударило током от контактной сети. На место событий направились правоохранители.

Предварительно установлено, что жительница Дербента 2010 г.р., преследуя не известную пока цель, решила забраться на стоящий грузовой поезд. Девочка вскарабкалась на цистерну, где и пострадала.

Полицейские устанавливают подробности инцидента.

Отметим, что зачастую подростки залезают на поезда ради эффектного селфи. Распространено в среде тинейджеров и такое смертельно опасное занятие, как "зацепинг".