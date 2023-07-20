Дешевые квартиры ждут новоселов в Ингушетии и Кабардино-Балкарии

Опубликовано: 13:15, 20 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Рейтинг самого дешевого жилья в новостройках возглавили Ингушетия, Кабардино-Балкария, и Саратовская область.

В каком российском регионе самые дешевые квартиры в новостройках? Ответ на этот вопрос нашли сотрудники сервиса для поиска, покупки, продажи, аренды недвижимости «Домклик». Они проанализировали сделки Сбера и выяснили, что самые дешевые новое квартиры можно купить в Ингушетии, Кабардино-Балкарии и Саратовской области

В Ингушетии за метр жилья придется отдать около 34 тыс рублей, в Кабардино-Балкарии стоимость метра жилья начинается от 47 тыс рублей. На третьем месте саратовская область. Здесь самый дешевый метр жилья будет стоить 51 тыс рублей.

«Среди регионов, оказавшихся в десятке, - Чувашская Республика (55,5 тыс), Владимирская область (55,9 тыс), Челябинская область (56,5 тыс), Курганская область (57,5 тыс) и Республика Башкортостан (57,8 тыс)»

– исследование «Домклик»