Десятки российских туристов могут находиться в Иране

Ассоциация туроператоров России проинформировала, что в Иране могут пребывать группы российских путешественников. Также есть самостоятельные туристы.

Несколько групп организованных путешественников из России могут сейчас пребывать на территории Ирана. Информацию об этом распространила пресс-служба АТОР.

Кроме этого, в республике находятся туристы, которые совершают самостоятельные путешествия.

"В Иране на настоящий момент в экскурсионных турах есть организованные туристы из России - но их, по предварительным данным, очень мало - десятки. На направлении есть также небольшое количество самостоятельных путешественников"

– АТОР

Сейчас ассоциация работает над тем, чтобы уточнить общее число россиян в Иране.