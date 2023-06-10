Опубликовано: 17:34, 10 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Лесной пожар в Казахстане унес жизни десятков мирных жителей. Владимир Путин выразил соболезнования Касым-Жомарту Токаеву в связи с трагедией.

Десятки погибших в результате природного пожара в Абайской области на востоке Казахстана оказались сотрудники лесничества, пишет пресс-служба МЧС республики.

В настоящее время личности погибших от возгорания уточняются. Сегодня были обнаружены тела еще 11 погибших, ранее удалось найти тела трех пропавших работников лесного хозяйства.

Российский лидер Владимир Путин выразил соболезнования своему коллеге Касыму-Жомарту Токаеву в связи с трагедией в восточной части страны. Президент РФ заявил, что Казахстан сумеет преодолеть последствия лесного пожара.

Пожар в Казахстане

Ранее в Абайской области вспыхнуло Батпаевское лесничество. Как заявили в ведомстве, причиной пожара стали удары молний. Спасатели не смогли ликвидировать огонь из-за сложных участков.

В МЧС сообщили, что площадь возгорания на данный момент составляет 60 тыс га. Над тушением работают тысячи специалистов, более 200 спасательных машин и 11 вертолетов. Работу огнеборцев усложняет сильно жаркая погода.