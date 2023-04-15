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Дербент примет Республиканский ифтар

Дербент примет Республиканский ифтар
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Завтра в Дербенте пройдет крупнейшее событие этого месяца Рамадан – Республиканский ифтар, посетителям которого предложат не только лучшую еду, но и большой концерт исполнителей нашидов, а также пять бесплатных путевок малого хаджа.

Как рассказали в пресс-службе Дербента, завтра вечером в городе пройдет крупнейшее мероприятие Священного месяца Рамадан – Республиканский ифтар. Место его проведения – территория самого большого фонтана в России.

Организаторы Республиканского ифтара обещают посетителям большой концерт исполнителей нашидов, шоу фонтанов, лучшую еду. Также среди участников ифтара будут разыграны пять путевок малого хаджа.

Как пишет РИА Дагестан, на концерте выступит такой знаменитый исполнитель нашидов, как египетский шейх, имам каирской сборной мечети Мустафа Атеф. Сейчас он находится с визитом в Дагестане и уже успел посетить Дагестанский гуманитарный институт.

Что есть в Рамадан

Что есть в Рамадан

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