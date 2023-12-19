Депутата горсобрания Кизилюрта задержали по подозрению в убийстве

Дагестанские полицейские задержали депутата городского собрания Кизилюрта Гамзата Шихабудинова, его подозревают в двойном убийстве, совершенном 17 лет назад

В Дагестане задержан депутат из Кизилюрта Гамзат Шихабудинов. Его подозревают в участии в жестоком двойном убийстве 17-летней давности, сообщает Telegram-канал SHOT.

"Убийство бизнесмена Мирзы Магомедова произошло в августе 2006 года: его "Мерседес" обстреляли неизвестные на двух "Жигулях" возле кафе на трассе Ростов — Баку. 41-летний коммерсант был в салоне вместе с 13-летним сыном, оба погибли на месте. Прибывшие полицейские тогда изъяли 11 гильз различного калибра, основной версией убийства была финансовая деятельность Магомедова"

- Telegram-канал SHOT

Убийц и заказчиков безуспешно искали долгие годы, и, наконец в громком деле все-таки смогли поставить точку. Всего по подозрению в двойном убийстве задержаны пять человек. Сейчас правоохранители выясняют, какую роль в этом преступлении играл Шихабудинов.

Как сообщает Telegram-канал "Оперативные сводки", предполагаемый заказчик этого преступления - бывший мэр Кизилюрта Магомед Магомедов, его криминальная кличка – "Большой Махач".