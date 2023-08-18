День республики будет выходным для жителей КЧР

Опубликовано: 18:50, 18 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов объявил выходным 15 сентября – дату, когда в регионе празднуются День республики и День города Черкесска.

В этом году пятница, 15 сентября, станет большим праздником для жителей Карачаево-Черкесии (КЧР) – этот день станет для них выходным, поскольку в регионе будет проходить празднование Дня Карачаево-Черкесии и Дня города Черкесска, сообщает пресс-служба правительства республики.

"В соответствии с указом главы Карачаево-Черкесии Рашида Темрезова праздничные мероприятия пройдут 15-16 сентября. 15 сентября объявлено в республике нерабочим днем"

- правительство КЧР

Празднование продлится три дня - в эти дни по всей республике пройдет множество развлекательных и культурно-массовых мероприятий. Жителей и гостей столицы региона ждут туристический квест, фестиваль кухни карачаево-черкесского народа, всевозможные выставки, мастер-классы и концерты, в которых примут участие известные артисты, передает "Интерфакс".