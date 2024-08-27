Дело о нападении на туристов в горах завели на Кубани

Правоохранители приступили к расследованию дела о нападении на группу туристов. Инцидент случился на днях на Кубани.

В Краснодарском крае возбудили уголовное дело по факту нападения на туристов. Об этом рассказали в региональном управлении СКР.

Случай произошел в горах Туапсинского района в минувшие выходные.

"Следственным отделом по городу Туапсе СК России по Краснодарскому краю принято к производству уголовное дело, возбужденное органами МВД РФ по п. "з" ч. 2 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью), которое было передано из полиции в органы СК"

– пресс-служба СУ СКР по региону

Что произошло?

В субботу 38-летний житель края и его супруга находились на территории одного из местных сел вместе с компанией своих новых знакомых. В какой-то момент между ними произошел конфликт, во время которого фигурант схватил нож и ударил им знакомую в область поясницы. Четырем другим отдыхающим он нанес колото-резаные раны.