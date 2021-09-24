Делегация Минобороны Азербайджана обсуждает вопросы сотрудничества с Казахстаном

В столицу Казахстана Астану прибыла делегация министерства обороны Казахстана, которую возглавляет заместитель главы ведомства Агиль Гурбанов. Основная цель визита – военное сотрудничество между двумя странами.

В столице Казахстана Астане находится делегация во главе с заместителем министра обороны Азербайджанской Республики - генеральным директором Агилем Гурбановым, сообщили в пресс-службе министерства обороны страны.

В рамках визита генеральный директор сегодня провел встречу с министром обороны Казахстана генерал-полковником Русланом Жаксылыковым, в ходе которой стороны отметили важность военного сотрудничества между двумя странами, связанными друг с другом давними дружескими и братскими отношениями, передает АЗЕРТАДЖ.

Представители оборонных ведомств двух стран оценили нынешнее состояние военного сотрудничества и наметили дальнейшие планы в военной, военно-технической и военно-образовательной сферах, а также обменялись мнениями по вопросам региональной безопасности.

Затем азербайджанская делегация встретилась с заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных сил Казахстана генерал-майором Шейх-Хасаном Жазыкбаевым. Темой беседы двух сторон стали совместные учения военнослужащих двух государств, которые значительно укрепляют их боеготовность и помогают совершенствованию их профессионального уровня, а также обсудили ряд других важных для военных двух стан вопросов.