Вестник Кавказа

Декан и студенты задержаны за насилие в Батуми

Машина полиции в Батуми
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Батуми продолжается расследование эпизода, произошедшего почти неделю назад в одном из местных вузов. Там группа студентов во главе с деканом подвергла физическому насилию двух человек.

Полицейские задержали в Батуми декана и четырех студентов Батумского университета искусств. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Самом младшему из задержанных 20 лет, а самому старшему – 46 лет.

По данным следствия, в прошлый вторник, 3 декабря, группа протестующих проникла в университет, чтобы вывесить баннер около ректората, однако один из лекторов не дала им этого сделать. После этого декан словесно оскорбил лектора.

Следствие также установило, что мужчина со студентами подвергли физическому насилию мужа лектора и его друга.

Расследование продолжается. Декану и студентам грозит лишение свободы на срок до 2 лет.

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