Дагестану требуется 12 млрд рублей на решение проблем с электричеством

Опубликовано: 21:45, 10 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

После масштабного блэкаута в Дагестане власти региона обратились к правительству с просьбой выделить почти 12 млрд рублей на решение проблем с электричеством. На данный момент десятки тысяч людей в Дагестане остаются без света.

Решение проблем с электроснабжением в Дагестане обойдется примерно в 12 млрд рублей, такие данные озвучил сегодня министр энергетики и тарифов республики Марат Шихалиев.

В Дагестане планируется улучшить надежность энергоснабжения.

"Говоря об этой программе повышения надежности, она зафиксирована до 2025 года, она совокупно по республике и по [Махачкале] в целом приближается к 12 млрд - 11,8 млрд рублей"

– министр

Шихалиев уточнил, что на фоне ЧП с электричеством, произошедшем на фоне жары в эти дни, глава региона Сергей Меликов обратился к правительству РФ с просьбой рассмотреть возможность финансирования проекта. Сам проект уже составлен, утвержден и согласован с Минэнерго, тормозит процесс проблема финансирования, добавил дагестанский министр в эфире телеканала РБК.

ЧП, приведшее к масштабному отключения света, произошло накануне. На вечер 10 августа без электричества остаются около 60 тыс жителей республики. В Дербенте свет возвращается в первую очередь в больницы и другие социальные учреждения, ожидается, что до конца суток электричество появится и в жилых домах.