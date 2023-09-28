Дагестанской обуви в России будет больше

Опубликовано: 16:48, 28 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Уже до конца текущего 2023 года в Дагестане построят две новые обувные фабрики, которые обеспечат россиян качественной и современной обувью.

Обуви дагестанских производителей, которая уже зарекомендовала себя как прочная, качественная и современная, скоро станет больше – два крупных местных предприятия, ООО "Гасса" и ООО "ДОФ+", откроют в регионе новые фабрики, сообщили в министерстве промышленности и торговли Дагестана.

Планируется, что фабрика "Гасса", которая расположится в реконструированном здании бывшего завода по производству пластмассовых изделий "Эльтав", будет выпускать до 200 тыс пар всесезонной мужской обуви, передает "Интерфакс".

"ДОФ+" строит для своего проекта новую обувную фабрику, на которой заработает не только производство, но и будут свои магазины и даже выставочный зал.

"Реализация проекта позволит увеличить объем выпускаемой продукции до 500 тыс пар обуви в год"

- Минпром Дагестана

Этим работа "ДОФ+" не ограничится – в учебно-производственном центре предприятия будут готовить специалистов по пошиву обуви, кройки, моделированию, а также сбивщиков и заготовщиков.

Ожидается, что к 2030 году объемы производства дагестанской обуви вырастут до 10 млн пар в год.