Дагестанской обуви в России будет больше

Обуви дагестанских производителей, которая уже зарекомендовала себя как прочная, качественная и современная, скоро станет больше – два крупных местных предприятия, ООО "Гасса" и ООО "ДОФ+", откроют в регионе новые фабрики, сообщили в министерстве промышленности и торговли Дагестана.
Планируется, что фабрика "Гасса", которая расположится в реконструированном здании бывшего завода по производству пластмассовых изделий "Эльтав", будет выпускать до 200 тыс пар всесезонной мужской обуви, передает "Интерфакс".
"ДОФ+" строит для своего проекта новую обувную фабрику, на которой заработает не только производство, но и будут свои магазины и даже выставочный зал.
"Реализация проекта позволит увеличить объем выпускаемой продукции до 500 тыс пар обуви в год"
- Минпром Дагестана
Этим работа "ДОФ+" не ограничится – в учебно-производственном центре предприятия будут готовить специалистов по пошиву обуви, кройки, моделированию, а также сбивщиков и заготовщиков.
Ожидается, что к 2030 году объемы производства дагестанской обуви вырастут до 10 млн пар в год.