Дагестанское село назвали в честь отца Хабиба

Опубликовано: 16:17, 27 июн 2023 (UTC+3 MSK)

Одно из сел в Дагестане переименовали в честь Абдулманапа Нурмагомедова. Прославленный тренер и отец чемпиона UFC скончался в июле 2020 года.

Дагестанский населенный пункт Кироваул, расположенный в Кизилюртовском районе, отныне будет называться Манапкалой. Решение было принято на 24-й сессии парламента Дагестана.

Село в Кизилюртовском районе переименовали в честь прославленного российского и дагестанского тренера Абдулманапа Нурмагомедова.

Напомним, отец чемпиона UFC среди легковесов Хабиба Нурмагомедова ушел из жизни в июле в 2020 году после осложнений от коронавируса.