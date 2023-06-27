РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Дагестанское село назвали в честь отца Хабиба

Дагестанское село назвали в честь отца Хабиба
Одно из сел в Дагестане переименовали в честь Абдулманапа Нурмагомедова. Прославленный тренер и отец чемпиона UFC скончался в июле 2020 года.

Дагестанский населенный пункт Кироваул, расположенный в Кизилюртовском районе, отныне будет называться Манапкалой. Решение было принято на 24-й сессии парламента Дагестана.

Село в Кизилюртовском районе переименовали в честь прославленного российского и дагестанского тренера Абдулманапа Нурмагомедова.

Напомним, отец чемпиона UFC среди легковесов Хабиба Нурмагомедова ушел из жизни в июле в 2020 году после осложнений от коронавируса.

Ремонт в махачкалинском парке подходит к финалу 

Ремонт в махачкалинском парке подходит к финалу 

Читайте также
Читайте нас в Дзен Новости Google News
880 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Все новости

Видео

English version