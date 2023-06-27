Дагестанское село назвали в честь отца Хабиба

Одно из сел в Дагестане переименовали в честь Абдулманапа Нурмагомедова. Прославленный тренер и отец чемпиона UFC скончался в июле 2020 года.
Дагестанский населенный пункт Кироваул, расположенный в Кизилюртовском районе, отныне будет называться Манапкалой. Решение было принято на 24-й сессии парламента Дагестана.
Село в Кизилюртовском районе переименовали в честь прославленного российского и дагестанского тренера Абдулманапа Нурмагомедова.
Напомним, отец чемпиона UFC среди легковесов Хабиба Нурмагомедова ушел из жизни в июле в 2020 году после осложнений от коронавируса.