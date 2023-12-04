Вестник Кавказа

Дагестанские строительные смеси завоевывают российский рынок

Дагестанские строительные смеси завоевывают российский рынок
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Российские строители по достоинству оценили качество дагестанских строительных смесей, производящихся ООО "Трон" – предприятие заработало в полную мощность.

Дагестанское ООО "Трон" вывело производство сухих строительных смесей в Махачкале на полную мощность, сообщил министр промышленности и торговли республики Низам Халилов.

"На заводе производится плиточный клей, наливной пол, цементная стяжка и штукатурка, а также штукатурноклеевая смесь. Поставки продукции ООО "Трон" осуществляется на территории республики"

- Низам Халилов

Продукция дагестанского предприятия очень востребована строительными организациями – сейчас оно производит 10-15 т продукции в час, передает "Интерфакс".

Производство ведется в Махачкале – с момента регистрации в 2010 году компания зарекомендовала себя как ответственный и добросовестный поставщик качественных лесоматериалов, строительных материалов и санитарно-технического оборудования.

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