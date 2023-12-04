Дагестанские строительные смеси завоевывают российский рынок

Дагестанское ООО "Трон" вывело производство сухих строительных смесей в Махачкале на полную мощность, сообщил министр промышленности и торговли республики Низам Халилов.
"На заводе производится плиточный клей, наливной пол, цементная стяжка и штукатурка, а также штукатурноклеевая смесь. Поставки продукции ООО "Трон" осуществляется на территории республики"
- Низам Халилов
Продукция дагестанского предприятия очень востребована строительными организациями – сейчас оно производит 10-15 т продукции в час, передает "Интерфакс".
Производство ведется в Махачкале – с момента регистрации в 2010 году компания зарекомендовала себя как ответственный и добросовестный поставщик качественных лесоматериалов, строительных материалов и санитарно-технического оборудования.