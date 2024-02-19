Дагестанские полицейские задержали двоих малолетних "террористов"

Двое четырнадцатилетних школьников в дагестанском Дербенте развлекались тем, что обзванивали школы и предупреждали их руководство о якобы заложенных в них взрывных устройствах, пока их не задержали полицейские.

Двое восьмиклассников, 14-летних жителей Дербента, скрашивали свой скучный досуг тем, что обзванивали школы и сообщали руководству образовательных учреждений, что в них заложена бомба, сообщает пресс-служба МВД по Дагестану.

Для того, чтобы "вычислить" и задержать юных "террористов", понадобились совместные усилия сотрудников отдела по борьбе с киберпреступлениями МВД по Дагестану и их коллег из республиканского УФСБ, и теперь их жизнь может кардинально измениться – в отношении подростков возбуждены уголовные дела по статье "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма", а поскольку им уже по 14 лет, им придется нести полную ответственность за свои поступки, передает "АиФ-Дагестан".

Усугубляет ситуацию и то, что, как выяснило следствие, с середины января по февраль 2024 года делали это школьники неоднократно – они не только совершали звонки, но и рассылали электронные письма в различные организации с сообщениями о готовящихся террористических актах. За полтора месяца правоохранители насчитали 29 таких случаев.

Родителей подростков тоже привлекут к ответственности – за ненадлежащее воспитание, добавили в МВД региона.