Вестник Кавказа

Дагестанские футболисты – обладатели Кубка дружбы народов мира

Дагестанские футболисты – обладатели Кубка дружбы народов мира
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Казани прошел турнир по мини-футболу среди команд ветеранов. Победителем соревнований стала команда из Дагестана.

Межрегиональный турнир по мини-футболу "Кубок дружбы народов мира" среди команд ветеранов старше 45 лет состоялся в Казани, пишет пресс-служба Минспорта Дагестана.

На данных соревнованиях от Дагестана выступала команда "Динамо" Махачкала. Футболисты провели на турнире три игры, которые были завершены в пользу дагестанской команды.

Махачкалинские динамовцы стали обладателями Кубка дружбы народов мира в четвертый раз.

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