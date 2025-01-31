Дагестанские футболисты – обладатели Кубка дружбы народов мира

В Казани прошел турнир по мини-футболу среди команд ветеранов. Победителем соревнований стала команда из Дагестана.

Межрегиональный турнир по мини-футболу "Кубок дружбы народов мира" среди команд ветеранов старше 45 лет состоялся в Казани, пишет пресс-служба Минспорта Дагестана.

На данных соревнованиях от Дагестана выступала команда "Динамо" Махачкала. Футболисты провели на турнире три игры, которые были завершены в пользу дагестанской команды.

Махачкалинские динамовцы стали обладателями Кубка дружбы народов мира в четвертый раз.