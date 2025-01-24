Вестник Кавказа

Дагестанцы нарастили энергопотребление

Подключение электричества
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Дагестане в 2024 году увеличилось энергопотребление. Его рост, а также незаконный майнинг - факторы, влияющие на надежность электросетевого хозяйства.

Глава дагестанского Минэнерго Марат Шихалиев рассказал об увеличении в республике потребления электроэнергии.

Министр заявил, что в Дагестане в 2024 году энергопотребление возросло на 9%, при этом в отопительный сезон данная цифра увеличивается.

Руководитель ведомства назвал такую нагрузку тяжелым испытанием для дагестанского электросетевого комплекса.

Он также заявил, что на надежность данного хозяйства влияют два фактора: рост энергопотребления и незаконный майнинг.

Шихалиев добавил, что "Россети Северный Кавказ" вместе с правоохранительными органами выявляют незаконный оборот электроэнергии.

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