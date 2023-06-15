Дагестан объединился со Ставропольем и Калмыкией в борьбе с вредителями урожая

Опубликовано: 20:48, 15 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Дагестан вместе со Ставропольским краем и Калмыкией борется с саранчой и другими вредителями урожая. В приграничных районах проведены профилактические работы.

Профилактические работы проведены в приграничных районах Дагестана, Калмыкии и Ставропольского края, регионы приступили к борьбе с саранчой и другими вредителями урожая.

Как пишет пресс-служба Россельхознадзора Дагестана, в работах участвовали представители филиалов ведомства и агрономы трех российских субъектов.

Делегации организовали мониторинг, который помог выявить личинки саранчи. Также они оценили ранее проведенную работу по недопущению налета вредителей урожая.

Стороны планируют принять новые меры, которые позволят защитить поля трех регионов от саранчи и прочих вредителей.

В Россельхознадзоре Дагестана заявили, что мероприятия состоялись на пастбищах Тарумовского и Кизлярского районов. Обработка полей против вредителей стартовала в мае.

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