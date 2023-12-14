"Чудесный экспресс" свяжет Симферополь и Евпаторию до Нового года

Праздничный новогодний электропоезд сегодня совершил первое новогоднее путешествие в Крыму. Он будет ходить между Симферополем и Евпаторией каждый день до 30 декабря.

Новогоднее шоу-путешествие под названием "Чудесный экспресс" стартовало сегодня в Крыму, сообщение опубликовано на туристическом портале Крыма.

Все желающие могут прокатиться на электропоезде вместе с волшебными героями, главный из которых – Хранитель истории – останется с участниками на время всего путешествия. Пассажиры чудо-экспресса примут участие в анимационной программе и мастер-классах.

В программу входит посещение специально подготовленных в Евпатории тематических локаций – волшебного леса и зала Деда Мороза.

"Также участники посетят обитель Хранителя истории и комнату сладостей. При этом будут мастер-классы, театрализованная постановка, загадки и сюрпризы. Наградой за выполнение заданий станут подарки"

– организаторы

Попасть в новогоднюю сказку можно будет каждый день до 30 декабря. Исключение – 23 декабря.