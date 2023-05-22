Что ждет торговлю России с Грузией?

Опубликовано: 10:30, 22 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В 2023 году российско-грузинская торговля может превысить показатели прошлого года, рост к данным за 2021 год превышает 50%. Экспорт и импорт растут практически параллельно. Грузия в 2023 году серьезно наращивает закупку у России нефтепродуктов.

Россия и Грузия продолжают увеличивать взаимный товарооборот, с начала года он вырос более чем на 50% по сравнению с данными за аналогичный период 2021 года.

В январе-апреле текущего года товарооборот между двумя странами составил $848,5 млн, он вырос на 51,5% по сравнению с 2021 годом, информирует грузинская Национальная служба статистики "Сакстат".

Товарооборот двух стран за прошлый год составил $2,5 млрд - плюс 52,3% к результатам 2021 года. В 2022 года основной рост торговли был связан с экспортом из России в Грузию, он вырос почти на 80%.

В этом году экспорт-импорт растут практически одинаково - поставки из Грузии увеличились на 44,6%, поставки из РФ - на 54,2%.

Что Россия покупает у Грузии?

Россия за четыре месяца закупила в Грузии вина на $52,4 млн, ферросплавов на $45,4 млн, автомобилей на $30,6 млн, минеральной воды на $22,3 млн и газированных напитков на $17 млн.

Из пяти главных импортных позиций наибольший рост в этом году связан с легковым транспортом - плюс 732,4%, снижение зафиксировано в поставках ферросплавов - минус 20,4%.

Что Грузия получает от России?

Россия как в прошлые годы, так и в 2023 году - крупнейший поставщик зерна и муки в Грузию. За четыре месяца поставлено продукции на $31,1 млн.

Главный товар, который Грузия покупает у России - нефтепродукты, с начала года объемы поставок оцениваются в $212,4 млн, это 302,6 тыс т. Закупки нефтепродуктов характеризуются в 2023 году наибольшим ростом - плюс 186,6%.

На $80,4 млн республика приобрела с начала года российского газа, плюс 118,5%. Также активно ведутся закупки у России стеклянных емкостей, объемы выросли на 183,5%, за январь-апрель их куплено на $15 млн.