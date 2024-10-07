Вестник Кавказа

Что ждет Москву зимой?

Что ждет Москву зимой?
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Синоптики прогнозируют морозы до -25 градусов зимой в Москве. В Гидромецентре заявили, что по новым нормам зима в России не будет такой уж теплой.

Научный руководитель Гидромецентра Роман Вильфанд рассказал, какой будет погода в Москве в зимнее время года. По его словам, жителей и гостей столицы ждет «не такая теплая зима».

Он отметил, что зимой Москва столкнется с частой гололедицей и морозами, которые могут достичь -25 градусов. Вильфанд уточнил, что такая погода будет особенно в январе и феврале.

При этом эксперт заявил о мягкой погоде по стране в целом. Синоптик сказал, что расчет погоды с октября по март проведен по высоким нормам.

В заключение Вильфанд добавил, что после повышения норм в Россию нагрянет «не такая уж теплая зима».

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