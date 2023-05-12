Что обсудят Алиев и Пашинян в Брюсселе

Опубликовано: 14:54, 12 мая 2023 (UTC+3 MSK)

В МИД Армении сообщили, что Ильхам Алиев и Никол Пашинян встретятся в Брюсселе, где будут обсуждать проект мирного договора между Баку и Ереваном. Там же напомнили о встрече министров иностранных дел двух стран в Москве.

Заместитель главы армянского внешнеполитического ведомства Паруйр Ованнисян рассказал, что будут обсуждать президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер Армении Никол Пашинян во время брюссельской встречи 14 мая.

Главная тема – мирный договор

По словам дипломата, главы двух государств обсудят проект мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией.

"Речь идет об основном документе, который касается установления мира"

- Паруйр Ованнисян

Также, отметил замглавы МИД Армении, Алиев и Пашинян затронут вопросы, связанные с делимитацией границ и разблокировкой транспортных коммуникаций.

Встречи Баку и Еревана продолжатся

Он заявил, что вашингтонская встреча Джейхуна Байрамова и Арарата Мирзояна, которая состоялась 1-4 мая, принесла определенный прогресс. Политик добавил, что именно поэтому в Брюсселе и пройдут переговоры лидеров двух стран.

При этом Ованнисян напомнил, что 19 мая Москва примет министров иностранных дел Азербайджана и Армении в Москве. Кроме того, заключил дипломат, будут и другие встречи представителей обеих стран.