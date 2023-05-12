Что обсудят Алиев и Пашинян в Брюсселе

Заместитель главы армянского внешнеполитического ведомства Паруйр Ованнисян рассказал, что будут обсуждать президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер Армении Никол Пашинян во время брюссельской встречи 14 мая.
Главная тема – мирный договор
По словам дипломата, главы двух государств обсудят проект мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией.
"Речь идет об основном документе, который касается установления мира"
- Паруйр Ованнисян
Также, отметил замглавы МИД Армении, Алиев и Пашинян затронут вопросы, связанные с делимитацией границ и разблокировкой транспортных коммуникаций.
Встречи Баку и Еревана продолжатся
Он заявил, что вашингтонская встреча Джейхуна Байрамова и Арарата Мирзояна, которая состоялась 1-4 мая, принесла определенный прогресс. Политик добавил, что именно поэтому в Брюсселе и пройдут переговоры лидеров двух стран.
При этом Ованнисян напомнил, что 19 мая Москва примет министров иностранных дел Азербайджана и Армении в Москве. Кроме того, заключил дипломат, будут и другие встречи представителей обеих стран.