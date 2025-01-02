Вестник Кавказа

Число жертв поддельного алкоголя в Стамбуле достигло 30

Число жертв поддельного алкоголя в Стамбуле достигло 30
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Фальшивый алкоголь стал причиной смерти уже 30 человек. В общей сложности в больницы с соответствующими симптомами обратились более 80 пострадавших. Часть из них проходят лечение в реанимации.

От поддельных спиртных напитков, содержащих метанол, в Стамбуле скончались уже 30 человек, сообщают турецкие СМИ.

Отравившиеся обращаются в больницы по всему городу. По последним данным, помощь медиков запросили 83 пострадавших человека.

Напитки с метанолом унесли жизни 30 человек. Четыре человека выздоровели, они уже выписаны.

На сегодня в реанимации продолжает проходить лечение 31 человек. Еще 18 лечатся в обычных отделениях.

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