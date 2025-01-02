Число жертв поддельного алкоголя приблизилось к 20 в Стамбуле

В Турции растет число жертв поддельного алкоголя. Согласно последней информации, уже погибли почти два десятка человек.

В Стамбуле умерли почти 20 человек, отравившихся в результате употребления поддельной алкогольной продукции. Об этом сообщают турецкие СМИ.

По их данным, среди погибших есть и иностранные граждане. В больницы доставлены 46 человек.

Напомним, первые граждане с признаками отравления алкоголем стали обращаться в медучреждения Стамбула в конце ноября. К началу этого года стало известно, что жертвами поддельной продукции стали по меньшей мере 37 человек.