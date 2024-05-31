Число участников в президентских выборах в Иране увеличилось

В Тегеране сообщили о регистрации 59 человек для участия в президентских выборах в Иране. В избирательный штаб для регистрации обратились 213 человек.

Член избирательного штаба Ирана Мохсен Эслами сообщил о регистрации 59 человек для участия в президентских выборах в Исламской Республике.

Он заявил, что в настоящее время в штаб для регистрации обратились 213 человек. По его словам, сегодня зарегистрироваться пришли 86 человек.

Эслами добавил, что срок регистрации кандидатур продлеваться не будет и напомнил, что сегодня последний день, когда можно оставить заявку на участие.

Напомним, президентские выборы в Иране запланированы на 28 июня. Они станут внеочередными в связи с гибелью экс-главы государства Эбрахима Раиси 19 мая.