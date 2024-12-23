Число ДТП выросло более чем 1,5 раза в Казахстане

Власти Казахстана представили статистику по автоавариям, которые произошли в стране за период с января по июнь 2025 года. Количество ДТП увеличилось на 54%, а число пострадавших детей – на 74%.

Количество автомобильных аварий резко увеличилось в Казахстане, сообщает Генеральная прокуратура страны.

За первые шесть месяцев текущего года в республике зафиксировано на 54% больше ДТП, чем за аналогичный период минувшего года.

"В результате пострадали 22 346 человек, из них 955 – погибли"

− Генпрокуратура Казахстана

Антилидером по числу ДТП стала Алматинская область: там случилось 404 дорожно-транспортных происшествия. За ней следует Акмолинская область со 126 ДТП. На третьем месте Жамбылская область со 121 авариями.

Наиболее тревожные данные – по количеству пострадавших в ДТП детей. Их стало больше на 74,3%. В этом году ранены были 5552 несовершеннолетних, в прошлом – 3185. Число погибших выросло на 7,1%, с 126 до 135.