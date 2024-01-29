ЦИК Азербайджана огласит предварительные результаты выборов до 21.00

Выбора президента Азербайджана стартовали на всей территории страны. ЦИК сообщает, что предварительные результаты могут стать известны до 21.00 сегодняшнего дня.

ЭКСКЛЮЗИВ

В Азербайджане стартовали внеочередные президентские выборы. Предварительные результаты могут стать известны уже вечером 7 февраля, следует из сообщения председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана Мазахира Панахова, передает корреспондент "Вестника Кавказа".

Выступая на пресс-конференции он заявил, что до 21.00 (20.00 мск) сегодня могут быть обнародованы предварительные результаты выборов президента Азербайджана.

"Результаты президентских выборов сообщаются раньше, чем на других выборах"

– Панахов

В течение дня информационный центр Секретариата ЦИК Азербайджана будет информировать о ходе голосования и предварительных данных. Заявления ожидаются в 10.00, 12.00, 15.00, 17.00 и 19.00 по бакинскому времени.