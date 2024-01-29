Вестник Кавказа
Эсклюзив — Президентские выборы в Азербайджане 2024

ЦИК Азербайджана огласит предварительные результаты выборов до 21.00

ЦИК Азербайджана огласит предварительные результаты выборов до 21.00
Выбора президента Азербайджана стартовали на всей территории страны. ЦИК сообщает, что предварительные результаты могут стать известны до 21.00 сегодняшнего дня.

ЭКСКЛЮЗИВ

В Азербайджане стартовали внеочередные президентские выборы. Предварительные результаты могут стать известны уже вечером 7 февраля, следует из сообщения председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана Мазахира Панахова, передает корреспондент "Вестника Кавказа".

Выступая на пресс-конференции он заявил, что до 21.00 (20.00 мск) сегодня могут быть обнародованы предварительные результаты выборов президента Азербайджана.

"Результаты президентских выборов сообщаются раньше, чем на других выборах"

– Панахов

В течение дня информационный центр Секретариата ЦИК Азербайджана будет информировать о ходе голосования и предварительных данных. Заявления ожидаются в 10.00, 12.00, 15.00, 17.00 и 19.00 по бакинскому времени.

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