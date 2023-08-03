РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Цифровой рубль обрел логотип

Цифровой рубль обрел логотип
Главными цветами логотипа новой формы российской валюты стали белый и красный. 

Российская цифровая валюта получила логотип после утверждения Банком России. Логотип будет использоваться в банковских приложениях. 

«Совет директоров Банка России одобрил логотип национальной цифровой валюты - цифрового рубля. Он состоит из двух связанных между собой элементов: знака рубля и обрамляющей его окружности, которая, с одной стороны, повторяет форму традиционной монеты, а с другой - перекликается с логотипом Банка России»

– Центробанк РФ

Знак рубля размещен на алом цветовом поле. В ЦБ пояснили, что кораллово-алый оттенок – важнейший цвет в коммуникации данной цифровой валюты. 
Регулятор пояснил, что логотипы будут применяться в приложениях, благодаря которым россияне получат возможность открытии цифровых кошельков. Также приложения предполагают проведение операций с цифровыми рублями.
 

В России заработал цифровой рубль

В России заработал цифровой рубль

Читайте также
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
855 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Власти Армении и лидеры армянского населения, проживающего в Ханкенди, выступают против перевозки грузов по дороге Агдам-Ханкенди, предложенной Азербайджаном. Есть все основания полагать, что их цель - создание искусственной блокады на части территории Азербайджана, признанной международным правом

Все новости

Видео

English version