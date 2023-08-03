Цифровой рубль обрел логотип

Опубликовано: 15:52, 3 авг 2023 (UTC+3 MSK)

Главными цветами логотипа новой формы российской валюты стали белый и красный.

Российская цифровая валюта получила логотип после утверждения Банком России. Логотип будет использоваться в банковских приложениях.

«Совет директоров Банка России одобрил логотип национальной цифровой валюты - цифрового рубля. Он состоит из двух связанных между собой элементов: знака рубля и обрамляющей его окружности, которая, с одной стороны, повторяет форму традиционной монеты, а с другой - перекликается с логотипом Банка России»

– Центробанк РФ

Знак рубля размещен на алом цветовом поле. В ЦБ пояснили, что кораллово-алый оттенок – важнейший цвет в коммуникации данной цифровой валюты.

Регулятор пояснил, что логотипы будут применяться в приложениях, благодаря которым россияне получат возможность открытии цифровых кошельков. Также приложения предполагают проведение операций с цифровыми рублями.

