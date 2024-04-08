Вестник Кавказа

Четыре региона Казахстана могут попасть под вторую волну половодья

Четыре региона Казахстана могут попасть под вторую волну половодья
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Ситуация с паводками в Казахстане развивается неравномерно, где-то вода уже отступает, где-то обстановка обостряется. Названы четыре региона, которых, вероятно, ждет вторая волна.

В Казгидромете рассказали о новых угрозах регионам Казахстана из-за половодья.

Вторая волна подъема воды ожидается в следующих областях:

  • Северо-Казахстанская область – вода придет по реке Есиль с территории Акмолинской области;
  • Западно-Казахстанская область - уровень воды вырастет в реке Урал (Жайык) с территории России;
  • Атырауская область - следом за ЗКО ожидается половодье на Урале;
  • Восточно-Казахстанская область - весеннее половодье еще не наступило на горных реках.

Кроме того, сложной остается ситуация на реке Есиль и в других регионах, в том числе в Акмолинской области.

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