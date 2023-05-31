Опубликовано: 20:36, 31 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Германии останется лишь одно российское генеральное консульство и посольство в Берлине. Четыре генконсульства в ФРГ будут закрыты.

Спикер германского МИД Кристофер Бургер объявил о закрытии четырех российских генеральных консульств в ФРГ, действовать будут только посольство в Берлине и одно консульство.

По его словам, Германия пошла на такой шаг после того, как Москва приняла решение сократить количество работников дипломатической миссии ФРГ до 350 человек.

Кроме того, Берлин закроет свои консульства в Новосибирске, Калининграде и Екатеринбурге. Консульства в Москве и Санкт-Петербурге продолжат свою деятельность.