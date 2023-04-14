Черноморский газ начнет поступать в дома Турции перед праздником Ураза-байрам

Опубликовано: 16:54, 14 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В преддверии праздника Ураза-байрам в Турции приступят к подаче черноморского газа местным жителям. Начало подачи запланировано на 20 апреля.

Подача газа начнется накануне праздника Ураза-байрам

В Турции начало подачи газа с месторождений в Черном море приурочат к окончанию священного для мусульман месяца Рамадан, сообщил в пятницу президент республики.

По словам Реджепа Тайипа Эрдогана, подача газа запланирована на 20 апреля, за день до наступления главного мусульманского праздника Ураза-байрам.

Ранее сообщалось, что черноморский газ начнет поступать в турецкие дома в марте, однако из-за сильнейших землетрясений, потрясших Турцию в феврале, начало подачи было отложено.