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Черноморский газ начнет поступать в дома Турции перед праздником Ураза-байрам

Черноморский газ начнет поступать в дома Турции перед праздником Ураза-байрам
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В преддверии праздника Ураза-байрам в Турции приступят к подаче черноморского газа местным жителям. Начало подачи запланировано на 20 апреля.

Подача газа начнется накануне праздника Ураза-байрам

В Турции начало подачи газа с месторождений в Черном море приурочат к окончанию священного для мусульман месяца Рамадан, сообщил в пятницу президент республики.

По словам Реджепа Тайипа Эрдогана, подача газа запланирована на 20 апреля, за день до наступления главного мусульманского праздника Ураза-байрам.

Ранее сообщалось, что черноморский газ начнет поступать в турецкие дома в марте, однако из-за сильнейших землетрясений, потрясших Турцию в феврале, начало подачи было отложено.

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