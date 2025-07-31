Черное море останется закрытым для подводных лодок США

Пентагону придется получить разрешение Турции для размещения своих атомных подлодок в Черном море, как приказал президент США Дональд Трамп, а сделать это будет совсем непросто.

Военному руководству США будет непросто выполнить приказ главы Белого дома Дональда Трампа о размещении своих атомных подводных лодок в Черном море: в соответствии с конвенцией Монтре оно должно запросить разрешение на это у Турции пишет газета Türkiye со ссылкой на экспертов по международному праву.

"Если США хотят разместить ядерные подводные лодки в Черном море..., они должны запросить разрешение у Турции в соответствии с конвенцией о проливах Монтре"

- газета

Однако эксперт по международному праву Хаккы Хакан Эркинер, отметил, что Турция вряд ли даст "добро" на это, поскольку конвенция обеспечивает режим безопасности, который ограничивает вход военных кораблей в Черное море и продолжительность их пребывания в регионе. К тому же она не предполагает постоянного их присутствия в черноморской акватории, пояснил эксперт.

Турция с начала специальной военной операции на Украине не разрешала прохода военных кораблей через свои проливы, при Минобороны Турции неоднократно заявляло, это - правильное решение, обеспечивающее стабильность в проливах.

Напомним, президент США Дональд Трамп 1 августа заявил, что отдал приказ направить две атомные подводные лодки в "соответствующие регионы", чтобы они были "ближе к России".