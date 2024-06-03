Цены в отелях Грузии остаются неудержимыми

Гостиницы и отели Грузии продолжают прибавлять в цене. За месяц, согласно данным аналитиков, рост составил 2,8%.

В Грузии продолжается повышение цен на отели и гостиницы. Рост за месяц составляет 2,8 %.

По данным за май, средняя цена за номер в пятизвездочном отеле составляет 425 лари ($168). В отелях на одну звезду меньше – 252 лари ($92). Наконец, в трехзвездочных отелях за номер в среднем уплачивают 157 лари ($57).

Ранее стало известно, что в Грузии официально начался купальный сезон. Так, церемонию открытия с участием главы Аджарии провели в Батуми.