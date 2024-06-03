Цены на сжиженный газ могут повысить в Казахстане

В Казахстане уже через несколько недель может подорожать сжиженный газ. В настоящее время данный вопрос рассматривает Минэнерго республики.

С 1 июля текущего года в Казахстане могут повысить цены на сжиженный нефтяной газ. Это следует из проекта приказа министра энергетики страны, появившегося на сайте "Открытые нормативно-правовые акты".

"Предельная оптовая цена за тонну сжиженного нефтяного газа составит 45 158 тенге (ранее - 40 320 тенге (повышение с $89,8 до $100,7 – прим. ред.)) При этом предельная розничная цена незначительно повысится - от 5 до 8 тенге за литр в зависимости от региона"

– Минэнерго РК

В ведомстве объяснили, что возможное повышение цен связано с тем, что цена этого вида топлива ниже стоимости его производства, а спрос растет.

Там также указали на то, что дальнейшая политика сдерживания цен на СНГ приведет к тому, что местные производители больше не смогут наращивать объемы производства до уровня, который необходим для удовлетворения спроса внутри страны.

"Вследствие убыточности заводы все больше теряют интерес к производству СНГ, переключаясь на более рентабельную продукцию. Из-за аналогичных причин инвесторы также не хотят вкладывать средства в отрасль"

– министерство энергетики

При этом в Минэнерго акцентировали внимание на том, что в республике одни из самых низких цен на этот вид топлива.