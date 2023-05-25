Цены на курортах Кубани вынуждают россиян искать альтернативу - исследование

Опубликовано: 11:42, 25 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Россияне ищут альтернативу курортам Краснодарского края из-за астрономических цен, установленных в кубанских здравницах с началом высокого сезона, показало исследование аналитиков сервиса путешествий МТС Travel.

Аналитики сервиса путешествий МТС Travel, входящего в экосистему МТС, изучили спрос на отели по России с июня по август, отметив, что многие путешественники стали чаще обращать внимание не на традиционные курорты Кубани Сочи и Анапу, а на Горно-Алтайск, Кисловодск, Махачкалу и калининградский Светлогорск.

Конечно, традиционно в топе самых популярных направлений для отдыха остаются две столицы и курорты Кубани, но кошельки россиян не безразмерные, и они научились экономить. Дело в том, что цены на жилье при раннем бронировании в большинстве туристических регионов России в этом году пока ниже, чем в предыдущем, а вот стоимость отдыха на морском побережье даже при раннем бронировании уже выросла на 20%. Так, проживание в Сочи обойдется в 7 тыс рублей в сутки, в Адлере и того больше - почти 9 тыс рублей, тогда как даже в Петербурге ночь в гостинице стоит в среднем лишь 5 тыс 200 рублей, передает портал Юга.ру.

В то же время отдых на воде в Поволжье, в Волгограде и Самаре, обойдется всего в 3 тыс 300 рублей в сутки, хотя калининградский Светлогорск на Балтике упорно держит планку в 8 тыс рублей за ночь.

Любопытно, что сами жители Кубани в Сочи или Анапе летом отдыхают редко, а если и выезжают на море, то предпочитают отдых выходного дня. Морю они предпочитают отдых на дачах, в горах в соседней Адыгее, а из дальних направлений предпочитают летом съездить в Москву или Санкт-Петербург.