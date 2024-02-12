Цены на куриные яйца в Дагестане упали вниз

В январе куриные яйца в Дагестане подешевели на 6%, за один лоток из 10 штук просят до 140 рублей. По итогам месяца инфляция в республике составила 1,2%.

Дагестанстат сообщил об увеличении инфляции в республике в январе этого года, она составила 1,2%.

В ведомстве заявили, что на рост цен повлияло удорожание несезонных фруктов и овощей (на 4%), а также молочных товаров (2%).

При этом, как отметили в Дагестанстате, в первом месяце этого года цены на яйца в регионе снизились на 6%. Сегодня за лоток из 10 яиц просят до 140 рублей.